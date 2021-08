Toeristen, waar zijn jullie? Dit is waarom iedereen naar Brabant moet komen

Foto: Omroep Brabant, ANP/Peter Hilz. vergroot

Nederlanders gingen in coronajaar 2020 meer op vakantie in eigen land dan een jaar eerder, maar Brabant was juist minder in trek. En dat is natuurlijk niet terecht, want onze provincie heeft álles wat nodig is voor de ideale vakantie, vinden de makers van het programma Wakker! op Omroep Brabant.

Luisteraars werd vrijdagochtend gevraagd om met suggesties te komen voor een Brabantse radiocommercial, om niet-Brabanders warm te maken voor een dagje of weekje weg in onze provincie.

Wij Brabanders weten het wel: we hebben de Efteling, de Beekse Bergen, de Biesbosch, schitterende steden, rustige dorpen, de mooiste kroegen en kathedralen, de meest uiteenlopende musea, de Loonse en Drunense Duinen (vergeet het strand), Baarle-Nassau (spannender dan het drielandenpunt, bourgondische restaurants en niet te vergeten: die prachtige zachte g die als muziek in ieders oren klinkt.

Alle suggesties werden door Wakker!-presentatoren Koen Wijn en Daisy Schalkens in een commercial gegoten, die vervolgens werd uitgezonden door de ochtendshows van Omroep Gelderland en Omroep West.

Veel Nederlanders bleven hier

Dat Nederlanders vorig jaar niet naar het buitenland op vakantie gingen, kwam door de coronapandemie. De regering vroeg in grote delen van 2020 niet naar het buitenland te reizen als ze daar geen dringende reden voor hadden. Daar gaven veel mensen gehoor aan. Het CBS geeft geen verklaring waarom Brabant minder Nederlandse vakantiegangers trok. Mogelijk heeft het ermee te maken dat vorig jaar in onze provincie de eerste coronabesmettingshaarden werden ontdekt.

Het aantal zomervakanties in Nederland steeg vorig jaar ruim 6 procent ten opzichte van 2019, naar 10,5 miljoen. Het noorden van het land was vaker in trek, maar ook Zeeland en het zuiden van Limburg verwelkomden veel meer vakantiegangers. Bij ons, maar ook Flevoland, was er dus een lichte daling.

In Brabant kwamen in 2019 nog dik 1,1 miljoen Nederlanders op vakantie, vorig jaar waren dat er 975.000. Bij onze landgenoten waren Gelderland en Limburg het meest in trek.

