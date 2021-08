Hyena's zijn bedreigd, maar het Safaripark heeft er weer twee baby's bij

(foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - Van Dijk). vergroot

Aan baby-hyena's geen gebrek in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Opnieuw zijn er twee hyenaatjes geboren. In april zagen ook al twee telgjes het levenslicht. In geen enkele andere dierentuin zijn op dit moment baby-hyena's te bewonderen.

De twee jongste bewoners werden zo'n vijf weken geleden geboren in een hol onder de grond. Daar zijn ze de afgelopen weken verzorgd door moeder Jayla. Inmiddels zijn ze groot genoeg om af en toe naar buiten te mogen en het verblijf te verkennen.

"Het gaat super goed", vertelt dierverzorger Mariska Vermij-Van Dijk. "Ook tussen de twee nesten. De vier kleintjes liggen zelfs samen in een hol. Iedere moeder zorgt daar voor haar eigen jongen." Het gaat om vier gevlekte hyena's, de grootste en meest luidruchtige soort. Naast deze vier jonkies heeft het safaripark op dit moment drie volwassen dieren, waaronder dus de twee jonge moeders.

Gevlekte hyena’s kunnen het hele jaar door jongen krijgen. Na een dracht van vier maanden worden er één tot vier jongen geboren. De pups zijn dan nog helemaal zwart. Pas als ze wat ouder worden, krijgen ze de bruine vacht met vlekken. Wel hebben ze vanaf het allereerste begin al tandjes, kunnen ze meteen al snel lopen en zijn de ogen direct geopend.

"We zijn heel trots dat we als Safaripark onze bijdrage kunnen leveren aan het fokprogramma."

Gevlekte hyena's komen vooral voor in de Afrikaanse Sahara. Daar neemt hun aantal snel af, omdat ze steeds minder ruimte krijgen, onder meer door het bouwen van steden en de aanleg van wegen. Ook wordt er op de dieren gejaagd.

Een groot aantal Europese dierenparken hebben de handen ineen geslagen om de soort te redden. Dat gebeurt onder meer via fokprogramma's in de dierenparken. "We zijn heel trots dat we hier als Safaripark onze bijdrage aan kunnen leveren", zegt Vermij-Van Dijk. "Naast de komst van deze vier jongen, zijn recent ook twee bij ons geboren hyena’s naar een ander park verhuisd, zodat ook daar de bezoekers van deze prachtige diersoort kunnen genieten.”

