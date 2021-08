Wel een aanbetaling, geen kittens: Paul en Theo zijn honderden euro's kwijt

Inmiddels zijn de kinderen van Theo dolgelukkig met hun nieuwe kittens. vergroot

De kinderen van Theo den Hoed uit Zevenbergen hadden zich zó verheugd op de komst van hun twee schattige kittens. Maar toen ze de diertjes op wilden halen, was de verkoopster met de noorderzon vertrokken. En zij waren niet de enige slachtoffers. "Leg dat maar uit aan die kids. Lafaard."

Al langer stonden de huisdieren hoog op het wensenlijstje van de familie Den Hoed. Toen ze de advertentie van het nestje in Roosendaal zagen, maakten ze daarom meteen een afspraak. "Ik ben met mijn vrouw en de kinderen gaan kijken. Dan ben je verkocht natuurlijk."

Ze besloten twee kittens te nemen, die Theo na twaalf weken op zou mogen halen. "Die vrouw wilde wel alvast een aanbetaling. Sterker nog: eigenlijk moest ik het hele bedrag van 500 euro aftikken. Dat was me wat te gortig. We kwamen uit op een bedrag van 325."

"Behalve die keer dat er twee kittens waren overleden. Toen kreeg ik plotseling plaatjes van de dode dieren binnen."

De weken daarna verliep het contact moeizaam. "We kregen amper reactie op appjes en een fotootje was ook te veel moeite. Behalve die keer dat er twee kittens waren overleden. Toen kreeg ik plotseling plaatjes van de dode dieren binnen..." Toch moest het ergste toen nog komen.

"Na weken wachten ging ik samen met drie dolgelukkige kinderen die beestjes ophalen. Maar er was niemand thuis. Behalve de kittens, die liepen er nog wel." Na meerdere pogingen kreeg Theo de verkoopster te pakken. "Ze zei dat we geen afspraak hadden. Maar een nieuwe plannen, wilde ze ook niet. Een paar dagen later kreeg ik haar vriend aan de lijn. Die vertelde dat ze uit elkaar waren en dat ze vertrokken was. Mét de kittens."

"Sorry dat ik het moet zeggen, maar jullie kitten is doodgereden."

Theo was niet het enige slachtoffer. Ook Paul Luysterburg uit Halsteren stond voor een dichte deur. "Ik zou één kitten ophalen, waar ik het volledige bedrag van 250 euro al voor betaald had. Hartstikke stom. Je weet dat je dat niet moet doen, maar toch trap je er in." Ook Paul lukt het maar moeilijk om afspraken met de verkoopster te maken. "Dan was ze weer ziek, dan waren er weer privéomstandigheden."

Toen de kittens oud genoeg waren, besloot Paul naar het appartement te rijden. "In de hoop dat we 'm dan gelijk mee konden nemen. Mijn vrouw had nog een appje gestuurd dat we eraan kwamen. Achteraf misschien stom, want ze was alweer gevlogen."

De dagen daarna hebben we haar geprobeerd te bereiken. Zonder succes, tot we ineens een bijzonder appje kregen. 'Sorry dat ik het moet zeggen, maar jullie kitten is doodgereden. Tot de dag van vandaag geloof ik daar niks van."

"Op Marktplaats kwam ik een advertentie van diezelfde vrouw met diezelfde kittens tegen. Toen begon het te koken."

Hoewel ze er flink van baalden, wilden Paul en Theo het er in eerste instantie bij laten zitten. "Jammer van het geld, maar een goede les", dacht Theo. "Tot ik op Marktplaats een advertentie van diezelfde vrouw met diezelfde kittens tegenkwam. Toen begon het te koken. Ik heb een fake profiel aangemaakt, maar voor ik kon reageren, was 'ie er helaas al weer af."

Toch was die advertentie de druppel voor de mannen. Via Facebook zijn we later nog een vrouw uit België tegengekomen die ook gedupeerd is. We hebben allemaal aangifte gedaan tegen die oplichtster.

De politie heeft deze week nog laten weten dat ze de zaak oppakken. Tot opluchting van Paul en Theo, die allebei inmiddels op een andere plek kittens hebben gekocht. "Als je zo laf bent, moet je daarvoor boeten."

