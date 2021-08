Verwarde vrouw verschanst zich in huis in Waalre

Foto: SQ Vision. vergroot

Een verwarde vrouw heeft zich vrijdag aan het eind van de ochtend verschanst in een huis aan de Varendonk in Waalre. Ze kwam kort na het middaguur zelf naar buiten en is aangehouden.

Onder meer een onderhandelaar van de politie was bij de woning aanwezig. De vrouw was alleen. "We maken ons voroal zorgen over haar eigen welzijn", liet de politie weten. Een specialistisch team van de politie was aanwezig om in te grijpen, mocht dat nodig zijn.

Na tussenkomst van een onderhandelaar kwam de vrouw zelf naar buiten. "Op het politiebureau wordt ook bekeken welke hulp zij eventueel verder nog nodig heeft", laat de politie weten.

