Overtuigende hockeysters pakken goud, trotse Welten reageert emotioneel

De Nederlandse hockeydames hebben vrijdagmiddag goud gewonnen op de Olympische Spelen. In de finale was de topfavoriet voor de eindzege te sterk voor Argentinië. De wedstrijd eindigde in een 3-1 zege voor Oranje, mede door een doelpunt van de Tilburgse Margot van Geffen.

Van Geffen, één van de acht speelster van HC Den Bosch die met Nederland actief was op de Olympische Spelen, zette de 1-0 op het scorebord. Vanuit een strafcorner leek Frédérique Matla de 1-0 te maken, het zou haar tiende treffer van het toernooi betekenen. In het Oi Hockey Stadium werd de treffer aan Matla gegeven. De bal ging echter via de stick van Van Geffen in het Argentijnse doel.

Via twee benutte strafcorners van de afscheid nemende Caia van Maasakkers liep Nederland uit naar een 3-0 voorsprong. Kort voor rust deed Argentinië iets terug via Agustina Gorzelany. Josine Koning, doelvrouw van HC Den Bosch, had geen antwoord op de strafcorner van de Zuid-Amerikanen.

In de tweede helft bleef Nederland de aanval zoeken. Er kwamen nog wel wat kansen op meer doelpunten, maar een doelpunt werd er niet meer gemaakt. Ook niet door Argentinië. Dat bleef knokken om iets te forceren, maar een sterk Nederland wist de controle te houden. Het gaf weinig kansen weg en zo bleef het 3-1.

Daarmee maakte de absolute topfavoriet de verwachtingen waar. Niet alleen qua eindresultaat, maar ook qua spel. De ploeg speelde aanvallend en leuk hockey. Nederland verloor tussen de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en dit olympisch toernooi geen enkel eindtoernooi. Naast regerend Europees- en wereldkampioen is het nu dus ook weer olympisch kampioen.

Emotionele Lidewij Welten

Voor Lidewij Welten van HC Den Bosch betekende de overwinning de derde gouden olympische medaille. Ze reageerde na afloop emotioneel. Half mei raakte ze nog ernstig geblesseerd in de kampioenswedstrijd van HC Den Bosch tegen Amsterdam. Daardoor moest ze op een wonder hopen om de spelen überhaupt te halen.

"Het wonder is gebeurd", reageerde ze, vechtend tegen de tranen, met het goud om haar nek voor de camera van de NOS. "Het was een lange weg, moeizaam, maar hij is er. Ik ben trots op het team, op mezelf, op alles." Dankzij het derde goud en het olympisch zilver uit 2016 zijn Welten en teamgenoot Eva de Goede nu de meest succesvolle Nederlandse hockeyers ooit. "De kers op de taart, een mega-eer", aldus Welten. "Maar dat is niet waar je mee bezig bent vooraf."

Olympisch succes

Nederland stond voor de vijfde keer op rij in de finale op de Olympische Spelen. In 2004 en 2016 werd de eindstrijd verloren, in 2008 en 2012 wonnen de Oranje Dames wel het goud. Eerder won Nederland al olympisch goud in 1984 en werd er drie keer brons gewonnen (1988, 1996 en 2000).

Tijdens de olympische winst in 2008 maakte Nederland 21 doelpunten, dat was tot Tokio het record aantal doelpunten van Nederland op de Olympische Spelen. De teller stopte in Japan op 29 doelpunten, een enorme verbetering van het vorige record. HC Den Bosch-speelster Frédérique Matla was daarbij de belangrijkste speelster, ze maakte maar liefst negen treffers.

Lovende woorden zijn er echter niet alleen voor de aanvallende speelsters, want ook de verdediging mag complimenten ontvangen. In acht wedstrijden kreeg het in totaal slechts vier doelpunten tegen, een enorm laag aantal.

