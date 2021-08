Vrouw (22) rijdt met tientallen zakjes cocaïne rond in Kaatsheuvel

Archieffoto: Rob van den Broek. vergroot

Een vrouw van 22 is woensdag opgepakt in Kaatsheuvel, omdat ze rondreed met tientallen zakjes cocaïne en een aantal zakjes met heroïne. De politie kreeg informatie over een drugsdeal rondom de Hobbemastraat en kwam de vrouw uit Tilburg zo op het spoor.

De politie hield de straat in de gaten nadat de tip was binnengekomen. Agenten zagen dat de automobiliste drugs verkocht aan een voetganger. Toen de vrouw hierop werd gecontroleerd, vonden agenten een grote hoeveelheid zakjes met wit poeder bij haar. Uit onderzoek blijkt het te gaan om tientallen zakjes met cocaïne en een aantal zakjes met heroïne.

Vanwege deze hoeveelheid verdenkt de politie haar, naast het bezitten van verdovende middelen, ook van dealen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.