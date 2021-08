Schmidt gooit PSV-basiself niet om: 'Focus op het winnen van deze prijs'

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel (foto: ANP). vergroot

Het seizoen is nog jong, maar PSV staat alweer voor de volgende clash. De Eindhovenaren willen morgen vanuit Amsterdam voor het eerst in drie jaar weer eens eremetaal mee naar huis nemen. Ook al heeft de Johan Cruijff Schaal minder aanzien en minder financiële voordelen dan het bereiken van de Champions League, PSV is gebrand om te winnen.

Dat stellen PSV-trainer Roger Schmidt en aanvoerder Marco van Ginkel in aanloop naar die finale. De clash met Ajax valt voor PSV midden in het belangrijke Champions League-tweeluik met FC Midtjylland. Door de 3-0 overwinning van afgelopen dinsdag, lijkt de return in Denemarken van komende dinsdag slechts een formaliteit. Maar trainer Schmidt zal hoe dan ook geen grote risico’s willen nemen.

Want spelen in de Champions League, dat is het grote doel voor PSV. En daar moet alles voor wijken. Maar als we Schmidt mogen geloven, zal hij morgen niet heel z’n elftal gaan omgooien. “Nee, zeer zeker niet. We hebben niet eens zoveel spelers om dat te doen. De gehele selectie is fit en de jongens zijn goed hersteld van afgelopen dinsdag.”

Geen garanties

De Duitse oefenmeester lijkt dus niet voornemens om veel van zijn basisspelers rust te gunnen in aanloop naar die return in Denemarken. “Ik denk dat het mogelijk is om beide wedstrijden heel serieus te nemen en ook te winnen. Ik kan wel elf spelers gaan wisselen morgen, maar daarmee heb ik nog geen garantie dat we dinsdag gaan winnen. Voor ons is de eerstvolgende wedstrijd het belangrijkste. Daarbij kan het ook goed zijn voor de spelers om in dit ritme te blijven.”

Voor aanvoerder Marco van Ginkel wordt het zijn eerste keer dat hij in een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op het veld kan gaan staan. “Bij ons is Davy Pröpper de enige die deze prijs al eens heeft gewonnen. Het leeft zeker in de kleedkamer. De laatste paar jaar heeft PSV niets gewonnen en als PSV-zijnde moet je altijd om de prijzen spelen. Nu heb je in één wedstrijd de kans om zo’n prijs te winnen. Dan gaan we er ook vol voor.”

'Ik voel me lekker'

Het verhaal van Van Ginkel is natuurlijk bekend. De middenvelder komt van ver, na drie jaar blessureleed, maar is nu weer helemaal fit. Hij geeft ook aan dat hij zaterdag ‘gewoon’ kan spelen. “Ik voel me goed, ik voel me lekker. Ik zou zeker kunnen starten. Maar de opstelling is nog niet bekend, dus ik kan er niks over zeggen. Voor mij zou het in ieder geval geen probleem zijn.”

Voor tegenstander Ajax wordt het de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen. De Amsterdammers oefenden in de voorbereiding onder meer tegen Bayern München (2-2), RB Leipzig (1-1) en Leeds United (4-0 winst), maar de wedstrijd tegen PSV gaat voor het eerst om het 'echie'.

PSV daarentegen heeft al drie belangrijke wedstrijden met de druk er vol op gespeeld. Coach Schmidt ziet dat niet als voor- of nadeel voor zijn eigen ploeg. “Ajax heeft gewoon een goed team. Ze zijn gewend om met elkaar te spelen, zijn geen belangrijke spelers kwijtgeraakt en hebben zelfs nog Steven Berghuis gehaald. Maar wij hebben afgelopen seizoen laten zien dat we goed tegen ze kunnen spelen. En dat willen we nu weer laten zien.”

