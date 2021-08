Bergse jachthaven raakt vol: 'Nog nooit zo moeten puzzelen'

Havenmeester Inge van Ekelen kijkt uit over de Bergse jachthaven vergroot

“We hebben te weinig plek voor passanten. Het begint vol te geraken”, zucht Ruud de Waal. De commissievoorzitter van de Bergse jachthaven aan de Vermuidenweg is samen met havenmeester Inge van Ekelen druk in de weer om ligplaatsen te creëren voor bootbezitters. Ook zij oogt wat zenuwachtig. “Ik heb nog nooit zo moeten puzzelen.”

Bergen op Zoom geen uitzondering. Vanwege de coronacrisis hebben namelijk meer mensen een boot aangeschaft. Volgens HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, zijn de ligplaatsen in jachthavens deze zomer voor tachtig tot honderd procent bezet. Van Ekelen vertelt over Bergen op Zoom: “Negentig procent is bezet. Soms moet ik bootjes dubbel leggen, omdat het niet anders kan.”

"Je ziet nu echt wel een verjonging: gezinnetjes en jonge stellen die een boot kopen en de watersport omarmen."

Geert Crielaard, die samen met zijn man Koen Brakenhoff vanuit Leiden naar Bergen op Zoom is gevaren, hoefde gelukkig niet lang te wachten op een passantenligplaats. Wel merkt hij dat het drukker is op het water. “Dat merk je bijvoorbeeld goed bij de sluis van Bruinisse. Dat zijn veel makke schapen in een hok.”

Toch is Crielaard, die zelf al ruim twintig jaar vaart, blij dat de watersport sinds de coronacrisis een boost heeft gekregen. “Een paar jaar geleden lagen we aan een stijger en zag je eigenlijk alleen maar grijze koppen links en rechts. Je ziet nu echt wel een verjonging: gezinnetjes en jonge stellen die een boot kopen en de watersport omarmen.”

Bij watersportvereniging De Schelde in de Bergse jachthaven, waar 483 leden actief zijn, komen sinds de coronacrisis ook meer aanvragen binnen voor een vaste ligplaats. Momenteel staan er nog zes boten op de wachtlijst. “Het is lastig om te zeggen wanneer zij een plek kunnen krijgen”, aldus Van Ekelen.

"Als je kijkt naar onze haven, dan is dit gewoon het maximum."

Maar de grootste uitdaging die ze nu heeft, is het creëren van passantenligplaatsen. Toch is de havenmeester niet van plan om extra steigers aan te leggen, vanwege het kostenplaatje. Volgens de voorzitter van de havencommissie is het overigens ook geen optie. “Als je kijkt naar onze haven, dan is dit gewoon het maximum. We hebben geen mogelijkheden om verder uit te breiden.”

Ook heeft de beroepsvaart ruimte nodig om bij de containerterminal aan de overkant te kunnen aanmeren. “Maar,” zo eindigt De Waal, “er is al met al voldoende ruimte om lekker te kunnen varen.”

