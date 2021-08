Twee zwaargewonden bij ongeluk met crossbuggy in Raamsdonksveer

Het ongeluk gebeurde op de Karperweg in Raamsdonksveer (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). vergroot

Bij een ongeluk met een buggy, een soort quad, in Raamsdonksveer zijn vrijdagmiddag twee inzittenden zwaargewond geraakt. De traumahelikopter is onderweg, zo meldt de politie rond halfvijf. Over de identiteit en de leeftijd van de slachtoffers kon een woordvoerder van de politie vrijdag rond vijf uur nog niks zeggen.

Het ongeluk gebeurde op de Karperweg. Bij het ongeluk was verder niemand betrokken.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

