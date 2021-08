Drie gewonden bij steekpartij in Bergen op Zoom, één aanhouding

Bij een steekpartij aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom zijn vrijdagavond rond halfacht drie mannen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is gearresteerd. De andere twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Dat meldt de politie op Twitter. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De omgeving van de Plejadenlaan is afgezet. De politie verhoort mensen en er is een sporenonderzoek gaande.