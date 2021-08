Drie gewonden bij steekpartij in Bergen op Zoom, man (22) aangehouden

vergroot

Bij een steekpartij aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom zijn vrijdagavond rond halfacht drie mannen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is gearresteerd. Het gaat om een man van 22 jaar uit Bergen op Zoom. De andere twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun leeftijd en waar zij vandaan komen, is nog niet duidelijk.

Eén van de mannen die naar het ziekenhuis werd gebracht, is daar opgenomen. De ander kon na behandeling weer naar huis, zo laat de politie vrijdagavond weten.

Rond halfacht ontstond er volgens de politie aan de Plejadenlaan onenigheid tussen enkele mannen. De ruzie mondde uit in de steekpartij. De aanleiding voor de ruzie is niet bekend.

Verdachte zit vast

De omgeving van de Plejadenlaan werd afgezet. De politie verhoorde enkele mensen en er werd een sporenonderzoek gedaan. De aangehouden man zit vast. Hij wordt zaterdag verhoord.

