Winst voor FC Den Bosch en TOP Oss, Jong PSV en FC Eindhoven spelen gelijk

TOP Oss en FC Den Bosch zijn de nieuwe competitie in de Keuken Kampioen Divisie goed begonnen. De Ossenaren wonnen uit bij Excelsior (0-1) en de Bosschenaren waren in eigen huis te sterk voor Helmond Sport. Jong PSV en FC Eindhoven kwam niet verder dan een gelijkspel. Jong PSV speelde gelijk tegen FC Dordrecht en in blessuretijd redde Joey Sleegers een punt voor FC Eindhoven dat tegen het sterke FC Volendam speelde.

FC Den Bosch – Helmond Sport 2-0

FC Den Bosch is het seizoen goed begonnen. In eigen huis won de ploeg van trainer Jack de Gier met 2-0 van Helmond Sport. De bezoekers hadden in de eerste helft een licht overwicht op het veld, maar veel kansen leverde dat niet op. In de tweede helft wist FC Den Bosch, gesteund door flink wat supporters, wel te scoren. Eerst werkte Ryan Leijten de bal over de lijn na een misser van Helmond Sport-goalie Mike Havekotte. Ruim tien minuten voor tijd omspeelde Jizz Hornkamp de doelman en schoot de bal vervolgens in het doel. In de slotfase kreeg de ploeg van trainer Wil Boessen nog wat kansen. De aansluitingstreffer werd echter niet gemaakt, waardoor de punten in Den Bosch bleven.

FC Dordrecht – Jong PSV 1-1

Het debuut als hoofdcoach van Ruud van Nistelrooij in de Keuken Kampioen Divisie heeft Jong PSV geen overwinning opgeleverd. In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht kwam Jong PSV niet verder dan een gelijkspel. In de eerste helft kwamen de Eindhovenaren wel op voorsprong. In de achttiende minuut maakte Fodé Fofana de 0-1. Kort na de rust kwamen de Dordtenaren langszij via Tim Hölscher. In de resterende tijd werd niet meer gescoord.

FC Eindhoven - FC Volendam 2-2

De nieuwe trainer van FC Eindhoven Rob Penders begint de competitie met een gelijkspel. Bij de rust ging FC Volendam aan de leiding, 1-2. In blessuretijd scoorde Joey Sleegers de gelijkmaker. In de twaalfde minuut opende Damon Mirani de score voor de bezoekers. Vijf minuten voor rust vergrootte Daryl van Mieghem de voorsprong tot 0-2. Op slag van rust mocht Joey Sleegers vanaf elf meter aanleggen: 2-1. In de derde minuut van de blessuretijd was het Sleegers die de gelijkmaker op het scorebord schoot.

Excelsior - TOP Oss 0-1

TOP Oss is de competitie gestart met een goede overwinning. In Rotterdam werd het 0-1 tegen Excelsior. Die stand was al halverwege bereikt. Vijf minuten voor rust scoorde Jearl Margaritha een fraaie goal. In de tweede helft deed Excelsior er alles aan om gelijk te komen, maar kwam niet verder dan een schot tegen de paal. De nieuwe trainer Bob Peeters sluit zijn eerste optreden af met een mooie overwinning.



