Zwemmen in natuurwater aan de Maas op de meeste plekken weer veilig

De meeste officiële zwemplekken aan de Maas zijn weer veilig om te zwemmen. Dat stelt de provincie vrijdag. Door het hoge waterpeil van de Maas gold sinds eind juli een negatief zwemadvies voor zestien plekken. Voor de Aakvlaai bij Hank geldt dat negatieve advies nog steeds.

In de Aakvlaai zitten te veel bacteriën in het water die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, zogenoemde intestinale enterokokken. Deze bacteriën kunnen zorgen voor gezondheidsproblemen. De aanwezigheid van deze bacteriën heeft volgens de provincie niets te maken met het hoge water van de afgelopen tijd.