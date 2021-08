Roy en Corné eerste ouders van baby uit een donoreicel

Roy en Corné met een positieve zwangerschapstest (foto: Jessica Vink - VI-Photography) vergroot

Roy en Corné uit Drunen zijn donderdag als eerste stel in Nederland de trotse ouders geworden van een baby die is geboren met een draagmoeder en een donoreicel. Daarmee gaat hun kinderwens na drie jaar eindelijk in vervulling. Hun zoontje heet Kaj.

"Met Kaj, onze draagmoeder Michelle en haar vriend gaat het goed. Wij zitten zelf even lekker op onze 'blauwe wolk' te genieten van onze knapperd", laten Roy en Corné op Facebook weten. Ook delen ze daar een foto van kleine Kaj.

Bij de bijzondere zwangerschap en geboorte waren dus niet één, maar twee vrouwen betrokken. Een draagmoeder was zwanger geworden via een eiceldonatie van een tweede vrouw.

Roy en Corné zijn niet op zoek geweest naar specifiek deze constructie. Het was een wens van de draagmoeder om niet haar ‘eigen’ kind te dragen. “Onze draagmoeder wilde niet zelf de binding met het kind hebben. Dan geeft ze toch haar eigen kind weg als het ware. In dit geval is het wat makkelijker, omdat er van haar niets in zit”, zeiden ze eerder.

Roy en Corné vertellen niet wie van hen de biologische vader van het kind is. Dat vinden ze 'niet relevant'. "De enige die het recht heeft om dat te weten, is het kind zelf.” Op papier worden in ieder geval beide vaders de ouders van het kind.

'Nog meer wensouders in blijde verwachting'

Vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp kondigde eind 2018 aan te gaan starten met deze vorm van draagmoederschap. Tientallen stellen meldden zich aan: homo- en heterostellen.

De kliniek startte het draagmoederschapstraject met een paar stellen, onder wie Roy en Corné. "Zij zijn nu als eerste bevallen", vertelt een woordvoerder namens de kliniek. "Maar er zijn nog meer wensouders in blijde verwachting."

