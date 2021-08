Inbreker met hoge nood blijkt pop, agent schrikt zich kapot

Niet een inbreker met hoge nood, maar een pop heeft een agent donderdagnacht in een bedrijfspand in Helmond de stuipen op het lijf gejaagd. Toen de agent na een inbraakalarm rond halfdrie het pand controleerde, stuitte hij op het toilet op een verdachte. Zo dacht hij althans toen hij de deur van het toilet opendeed en iemand op de pot zag zitten.

In het bedrijfspand was in meerdere zones het alarm afgegaan. Binnen controleerden agenten daarom of er bijzonderheden waren en of er iemand binnen was. Behalve de pop werd er niks of niemand aangetroffen. Ook waren er geen braaksporen. Het ging om een loos alarm.