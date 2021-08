'Kippenvelmoment' in Den Bosch: 'Gevochten als leeuwen, dat is de basis'

Victor van den Bogert bespringt zijn ploeggenoten na de 1-0 (foto: OrangePictures). vergroot

De Vliert ontplofte toen Jizz Hornkamp vrijdagavond een kwartier voor het einde van de wedstrijd de 2-0 maakte voor FC Den Bosch. De ontlading was enorm. Vreugde door de goal, door de overwinning die daardoor bijna binnen was en vooral ook het gevoel om eindelijk weer eens samen te zijn in het stadion en te kunnen zingen en juichen voor FC Den Bosch.

Voor de wedstrijd tegen Helmond Sport gaat een groepje van zes jonge FC Den Bosch-fans samen op de foto. Eerst rustig, daarna schreeuwend. "Eindelijk", roepen ze. Uiteindelijk zitten er 2565 toeschouwers bij de eerste wedstrijd van het seizoen op de tribunes, waarvan ruim honderd in het uitvak. Na 88 tellen zien ze de eerste megakans. Sebastiaan van Bakel werkt de bal naast. "Dat is veel moeilijker dan hem erin schieten", zegt een supporter op de tribune. Voor de harde kern is de misser het moment om vol achter de ploeg van trainer Jack de Gier te gaan staan.

Voetballend was het nog niet best, maar de combinatie van een competitiewedstrijd en supporters op de tribune maakte veel goed. De spelers en fans vonden elkaar na de 2-0, vlogen elkaar letterlijk in de armen. "Dat was echt een kippenvelmoment”, zegt Victor van den Bogert. “Ik rende er naartoe, was zo blij. De opluchting was groot, echt puur kippenvel. Dan zie je ook wat voor passie dat meebrengt. Bij de supporters vooral, het gemis van afgelopen jaar.”

"Hier in De Vliert moet je met je hart spelen en dat hebben we gedaan."

"Ze hebben veertien maanden moeten wachten. Ik heb het vooraf ook gezegd, de supporters snakken naar een leuke wedstrijd. Zorg dat dat het wordt", zei Jack de Gier na afloop. "Goed was het misschien niet, over de instelling van de spelers zal niemand iets te klagen hebben. "Met heel mijn hart staat op ons shirt, dat moet je ook. Hier in De Vliert moet je met je hart spelen en dat hebben we gedaan."

Door de 2-0 zege is FC Den Bosch koploper, al komt dat vooral omdat er slechts tien clubs in actie zijn geweest tot nu toe. Waar de club echt staat is nog niet te zeggen. Tegen Helmond Sport was na Wouter van der Steen (31) Jizz Hornkamp als 23-jarige de oudste speler. Negen spelers waren 21 jaar of jonger. Er staat wat dat betreft nog wel wat te gebeuren in Den Bosch, ook omdat spelers als Kevin Felida en Jizz Hornkamp in de belangstelling van verschillende clubs staan.

"Net als Willem II is het een echte Brabantse club, met dezelfde soort mensen."

En dan zijn er de Amerikanen die wachten op groen licht van de KNVB. Als de voetbalbond akkoord gaat met de overname, dan krijgt de selectie nog wel wat nieuwe namen erbij. Van den Bogert, in de zomer transfervrij overgekomen van Willem II, weet van de verhalen dat er de laatste jaren altijd wel iets te doen is bij de plaatselijke FC. Maar hoe de stand van zaken nu is? "Daar houd ik me niet mee bezig. Dit is een warme club, waar ik me echt al heel snel thuis voel. Net als Willem II is het een echte Brabantse club met dezelfde soort mensen. En ik ben vooral bezig met minuten maken, de nul houden en winnen. Het begint bij hard werken. Nu hebben we ook gevochten als leeuwen, dat is de basis.”

De Gier is er natuurlijk meer mee bezig, al laat de voormalig spits zich niet gek maken. "Qua aantallen hebben we een magere selectie. Maar ik heb gezegd: je moet kijken naar wat je hebt en niet naar wat je niet hebt. We moeten gewoon knallen, dat hebben we gedaan."

"We hebben het publiek vermaakt, dat is ook waar je je wedstrijden voor speelt", sluit Van den Bogert af, terwijl op de achtergrond 'leve de lol, zingen wij met z'n allen' nog hardop wordt meegezongen. Het seizoen is voor FC Den Bosch begonnen op de manier waarop ze na een mindere voorbereiding alleen maar konden hopen. Maar het zegt nog niets voor de rest van het seizoen, benadrukt de centrale verdediger. "Voorlopig bekijken we het wedstrijd per wedstrijd."

