Gigantische zandbak moet Bredase kids meer laten buiten spelen

Breda heeft sinds vrijdag een hele grote zandbak op het Chasséveld

Van negenhonderd ton zand is op het Chasséveld in Breda een aanzienlijk strand gemaakt, bedoeld om kinderen uit die stad veilig buiten te laten spelen. Vanwege het coronavirus brengen meer mensen hun vakantie door in eigen land, of zelfs stad. Met het aanleggen van extra voorzieningen, zoals dit strand, wil de gemeente jongeren helpen om buiten te sporten.

Wethouder Boaz Adank sloeg vrijdag de eerste bal over het net van het beachvolleybalveld dat daar is aangelegd. Jonge kinderen gingen daarna helemaal los in het mulle zand.

"Negenhonderd ton aan zand en heel veel plezier voor kinderen"

"Voor binnensport zijn vanwege corona nog steeds wel beperkingen, dus mensen zijn om te sporten veel meer naar buiten gegaan. Daarom hebben wij extra voorzieningen aangelegd, zoals dit tijdelijke strand", licht de wethouder toe.

Veel zand in Breda.

De forse zandbak kost de gemeente tussen de 30.000 en 40.000 euro. "Dat is zeker een behoorlijk bedrag, maar daar krijg je iets heel moois voor terug. Negenhonderd ton aan zand en heel veel plezier voor kinderen", zegt Adank.

Het tijdelijke stand ligt er zeker tot in september. En bij een goede nazomer nog zelfs langer. Aan de rand staat ook een zeecontainer waarin spullen zijn te krijgen voor bootcamp, beachsoccer of strandtennis. Reserveren kan via een speciale website.

