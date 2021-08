Man gewond na val in het water in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gewonde man ontdekt in het water in Tilburg

In het water langs de Goirkekanaaldijk in Tilburg is vrijdagnacht een gewonde man gevonden. Volgens de politie is er buiten de man zelf niemand bij de val in het water betrokken. De man was aanspreekbaar.

Politie, brandweer en ziekenwagens rukten massaal uit, laat een ooggetuige weten. Agenten haalden de man uit het kanaal. Wat de man precies overkomen is, wordt onderzocht.

Politiebegeleiding

Het slachtoffer werd gevonden in de buurt van het ABC-tankstation. De man is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. "Vanwege sporen op de kade heeft de politie een plaats delict afgezet. Er is een tent neergezet zodat geen sporen verloren zouden gaan door de regen."

Sporen werden veiliggesteld door de politie na de vondst van de gewonde man in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Een voorbijganger zag de gewonde man en waarschuwde de politie (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.