Zwaar mishandelde mannen op camping in Zeeland 'toch geen Bredanaren'

De twee zwaar mishandelde 21-jarigen op een camping in Zeeland komen niet uit Breda, maar uit het Zeeuwse Schouwen. Dat meldt de politie desgevraagd aan Omroep Brabant. Het tweetal maakt in de aangifte gebruik van een ander adres, waardoor er verwarring is ontstaan.

“De politie heeft gezegd dat wij uit Breda komen, maar dat klopt niet. We komen van Schouwen”, laat een van de mannen weten aan Omroep Zeeland.

De twee 21-jarige Zeeuwen werden donderdagnacht op een camping in Burgh-Haamstede in de provincie Zeeland in elkaar geslagen. De slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ze liepen meerdere botbreuken in hun gezicht op. Volgens de Zeeuwse politie is dit al het vierde ernstige geweldsmisdrijf dat in deze omgeving plaatsvond in een week tijd. De politie vermoedt dat deze voorvallen met elkaar te maken hebben.

Mes

Op 31 juli werd een 19-jarige man uit het niets 's nachts geslagen door iemand in de buurt van een strandpaviljoen bij Scharendijke.

Dinsdagnacht was het weer raak bij dit strandpaviljoen. Toen werd een eveneens 19-jarige man rond halftwee door een groep van zeker zes jongens in elkaar geschopt. In Renesse werd diezelfde nacht een 17-jarige jongen van zijn fiets beroofd. Toen hij even van zijn fiets stapte, werd hij door twee jongens bedreigd en geduwd. Toen de Duitser dacht dat een van die twee een mes wilde pakken, rende hij weg.

De politie vermoedt dat deze twee verdachten ook betrokken waren bij de andere geweldsmisdrijven.

Meest ernstige

De mishandeling van de twee mannen in Burgh-Haamstede noemt de politie de meest ernstige van de vier. De politie heeft een vermoeden van de identiteit van een van de verdachten van deze mishandeling, maar er is nog niemand aangehouden.

