Pittige onweersbuien op komst, maar komende week wordt 'voorzichtig beter'

Na dit weekend wordt het weer 'voorzichtig wat beter', vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. Maar dit weekend moeten we weer rekening houden met buien. Voor deze zaterdag heeft het KNMI zelfs code geel afgegeven, vanwege onweersbuien die pittig kunnen uitpakken.

Volgens Raymond krijgen we zaterdagmiddag met deze onweersbuien te maken. "Er is kans op hagel en ik sluit niet uit dat hier en daar windstoten kunnen voorkomen. Ook tijdens de eerste uren van de avond kunnen we nog te maken hebben met deze buien."

Buienactiviteit neemt af

Vanaf dinsdag gaat de buienactiviteit geleidelijk afnemen. "Dit is te danken aan een hogedrukgebied dat opbouwt boven Europa. Dit betekent in het algemeen een wat rustiger weerbeeld. Dat moeten we, voor zover we dit nu kunnen inschatten, vooral gaan merken op woensdag, donderdag en vrijdag. Dit lijken dagen te worden met zonnige perioden. De temperatuur kan dan ook wat verder oplopen, met een uitschieter op donderdag. Dan wordt het misschien wel 24 of 25 graden in Brabant."