Van Nistelrooij debuteert als coach Jong PSV met 'fietsenstallinginterview'

Hij heeft als voetballer geschitterd in alle grote stadions van de wereld, van Old Trafford in Manchester tot Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Daarom was het even wennen om Ruud van Nistelrooij zaterdagavond zijn debuut als coach van Jong PSV zien te maken aan de Krommendijk in Dordrecht. Inclusief een interview in de fietsenstalling van het stadion.

"Ja, dit is voetbal", lachte Van Nistelrooij voor de camera toen hij werd gewezen op de locatie waar hij nu zijn interview met ESPN moest afwerken. "Waar we nu staan, is geweldig. Dit is eerstedivisiewerk."

De oud-spits begon de nieuwe competitie met Jong PSV met een gelijkspel. Het duel in Dordrecht eindigde in 1-1. In de eerste helft kwam de club uit Eindhoven op voorsprong via aanvaller Fodé Fofana, maar vlak na rust maakte Dordrecht gelijk Tim Hölscher. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

"Hoe de wedstrijden in deze competitie verlopen... Dit is een mooie competitie", stelde Van Nistelrooij vast.

