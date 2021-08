'Op papier is het eigenlijk onmogelijk, het is echt bizar en enorm mooi'

Björn Koreman. vergroot

Geschiedenis is er geschreven tijdens de Olympische Spelen. Nooit eerder won Nederland zoveel medailles. En ook nooit eerder werd het zo vaak vierde. En dan was daar vandaag Sifan Hassan, die met een gouden medaille op de 10.000 meter deed wat nooit iemand eerder wist te doen.

Fabian Eijkhout

Björn Koreman, Olympische Spelen-watcher voor Omroep Brabant, had vanmiddag zijn moeder aan de lijn. "Ze vroeg of iemand dit ooit al eens gedaan heeft", zegt de atleet uit Geertruidenberg, waarmee hij doelt op de medailles van Hassan op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. "In 1988 heeft iemand geprobeerd die drie afstanden te lopen, maar is toen niet gestart op de 10.000. Verder heeft nooit iemand dit gedaan. Eigenlijk is het op papier ook onmogelijk wat ze heeft laten zien."

"Iedereen zou je voor gek verklaren. Dat deed iedereen ook vooraf. En dan gaat ze met twee keer goud en brons weg van de Olympische Spelen", zegt de marathonloper, die daarna even een stilte laat vallen. "Ik vind dit gewoon zo mooi. Ik heb dit jaar met haar op Tenerife gezeten. Toen zag ik echt hoe gedreven ze is. Voor haar gevoel heeft ze nu het onmogelijke laten zien. Dat dat resulteert in deze medailles is haar veel meer waard dan één of twee afstanden doen en dan achteraf spijt hebben dat ze niet nog een afstand had gedaan. Ze is puur op haar gevoel afgegaan en dat levert deze kleuren medailles op."

"Het is echt bizar, zo'n atleet, daar moeten we extra van genieten."

Vol bewondering keek hij naar de tweede gouden race van Hassan. De andere lopers hadden kunnen proberen samen te werken, maar de vraag is of dat gewerkt zou hebben. "De laatste honderd meter van Sifan waren sneller dan de laatste honderd meter van de winnares op de 800 meter. Dat is ongekend. Echt bizar. Zo’n atleet, daar moeten we extra van genieten, dat komt bijna nooit voor."

Koreman had nog even contact met Tim Rowberry, de coach van Hassan. “Het is mooi wat voor berichtjes hij dan stuurt, alsof wij onderdeel zijn geweest van haar succes. Het is een mooie man. Hij is in dienst van Nike om haar te trainen. In de hardloopwereld is dat redelijk uniek. Het zegt wel iets over hoe serieus ze wordt genomen.”

"Ik denk dat ze binnen nu en twee jaar de marathon loopt en voor het wereldrecord gaat."

Sportminnend Nederland heeft deze Olympische Spelen genoten van de atleet die zondag de Nederlandse vlag draagt bij de slotceremonie. Kan dat over drie jaar in Parijs ook weer? "Koreman sluit niet uit dat ze een overstap maakt naar andere afstanden. “Ik denk dat ze binnen nu en twee jaar wel een marathon gaat lopen. En dan zit ze dicht tegen het wereldrecord aan of ze loopt het al. En dat gaat ze ook op de halve marathon doen. Ze gaat op alle afstanden wereldrecords lopen. Dat is komend jaar ook vooral haar doel, verwacht ik. Ze kan ook alles. Daar zijn we nog niet vanaf, gelukkig!”

Moment van de dag:

“Het is serieus wel lastig dit keer. Het moet sowieso over Sifan gaan natuurlijk, omdat het buitengewoon is wat ze doet. Maar daar hebben we het over gehad, dus kies ik hier voor de verrassende zilveren medaille op de 4x400 meter. “Ik dacht in die laatste ronde: ze worden nog vierde. Maar ze worden gewoon tweede. Zo bizar. Ze liepen alle vier zo sterk, alles klopte gewoon. Dit is echt een bonus, niemand heeft dit aan zien komen. Voor een medaille dacht je dan nog eerder aan de vrouwen dan aan de mannen. Ja, echt geweldig.”

