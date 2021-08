RKC klaar voor competitie: 'Ambitie het publiek te vermaken'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 RKC-supporters hebben vertrouwen in het nieuwe seizoen

Het was zaterdagmiddag smullen voor de 850 RKC-supporters in het Mandemakers Stadion. De thuisclub won haar laatste oefenwedstrijd voor het begin van de competitie met 4-2 van Lommel SK. Na afloop gaf Joseph Oosting aan een tevreden coach te zijn

Yannick Wezenbeek Geschreven door

RKC liet zien dat het dit seizoen zeker niet het lelijke eendje van de Eredivisie wil worden. De Waalwijkers speelden frivool en maakten vier prachtige doelpunten. Van een halve omhaal tot een schitterende aanval over verschillende schijven. Het was genieten.

"Prettig om voorbereiding zo af te sluiten."

Trainer Joseph Oosting kon dan ook tevreden zijn met wat zijn ploeg liet zien in de afsluitende oefenpot. “Het is prettig om de voorbereiding zo af te sluiten. Als trainer is het behalve het resultaat ook goed om te zien dat dingen waarop we trainen in de praktijk naar behoren worden uitgevoerd.”

RKC heeft in de personen van Alexander Bütnerr en doelpuntenmakers Ilias Bel Hassani en Michiel Kramer spelers gehaald die graag het plezier terug willen vinden in de voetballerij. Dat was duidelijk terug te zien op het veld. Verder gaat Vurnon Anita weer aansluiten op het trainingsveld in Waalwijk. De routinier gaat eerst ritme opdoen voordat er eventueel een hernieuwde samenwerking komt.

Ondanks dat het er zaterdag aanvallend goed uitzag bij de Waalwijkse ploeg, moeten daar volgens de trainer nog knopen worden doorgehakt. Daarnaast moet de oefenmeester ook nog een beslissing nemen omtrent de doelmannen. Zowel Etienne Vaessen als Joël Pereira maakt nog kans om eerste keeper te worden.

"We gaan uit van eigen kracht."

Die keuzes zullen deze week gemaakt moeten worden aangezien volgende week zaterdag de eerste competitiewedstrijd tegen AZ op het programma staat. Oosting was blij met de bevestiging van het spel, maar de opvolger van Fred Grim blijft ook realistisch. “We moeten zorgvuldig kijken hoe we het gaan doen tegen AZ. Zij hebben meer kwaliteit en dus moeten we goed kijken naar de invulling.” Dat wil volgens de trainer niet zeggen dat er dit seizoen veel met spelers gerouleerd gaat worden. “Uiteindelijk gaan we ook uit van eigen kracht.”

"Die eerste competitiewedstrijden zijn wedstrijden op zich."

Een echte doelstelling wil de hoofdcoach nog niet uitspreken. “Ik praat liever in ambities. We hebben als ambitie om dit seizoen het publiek te vermaken. Als dat gebeurt, zullen de resultaten vanzelf komen.”

Duidelijk is wel dat RKC een stijgende lijn te pakken heeft en uiteindelijk kan terugkijken op een goede voorbereiding. Maar de trainer wil niet te hard van stapel lopen. “Je kunt pas na een paar wedstrijden in de competitie zeggen of je een goede voorbereiding hebt gehad. Die eerste competitiewedstrijden zijn wedstrijden op zich. Die kunnen weer voor een heel ander gevoel zorgen.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.