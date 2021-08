Einde aan prijzendroogte PSV: magnifieke Madueke steelt de show tegen Ajax

PSV wint de Johan Cruijf Schaal (foto: ANP) vergroot

PSV heeft voor het eerst in drie jaar tijd weer een prijs gewonnen. De Eindhovenaren maakten gehakt van Ajax en wonnen zo de Johan Cruijff Schaal (0-4), mede door twee prachtige goals van Noni Madueke.

PSV reisde met veel vertrouwen af naar Amsterdam. Vorig seizoen wist de ploeg van Roger Schmidt niet te winnen van Ajax, maar daar wilde ze maar wat graag verandering in gaan brengen. Mede door het goede spel in de afgelopen wedstrijden was het vertrouwen dus groot.

En dat werd na het eerste fluitsignaal ook heel snel duidelijk. In een eerste helft waar ontzettend veel gebeurde kreeg PSV na twee minuten de eerste kans, en het was ook meteen raak. Noni Madueke kreeg de bal aan de rechterkant van het veld, waarna de Engelsman naar binnen trok en Ajax-verdedigers Tagliafico en Martinez in de luren legde. Vervolgens schoof Madueke de bal vakkundig in de korte hoek voorbij doelman Pasveer: 0-1.

Noni Madueke scoorde twee keer tegen Ajax (foto: ANP). vergroot

Een gedroomde start voor de ploeg van Schmidt, maar direct daarna grepen de Amsterdammers het initiatief. PSV werd onder druk gezet, waarna Ajax via Berghuis na vier minuten al dicht bij de gelijkmaker was. Het was aan Joël Drommel te danken dat de bal niet in het net ging.

Ook na die kans kon PSV niet de rust in het eigen spel krijgen. Ajax bleef aandringen en leek even op gelijke hoogte te komen toen Haller een prachtige aanval afrondde, maar de VAR greep even later in: buitenspel.

Cruciale momenten

Werkelijk uit het niets was daar de man in vorm bij PSV even later. Een snelle uitbraak van PSV kwam uiteindelijk terecht bij Madueke, die ditmaal niet binnendoor ging, maar buitenom. Hij haalde vervolgens uit en schoot de bal voor de tweede keer achter Pasveer: 0-2. Een paar minuten voor de rust ging het er allemaal nog rooskleuriger uitzien voor PSV: na een charge van Ajacied Tagliafico van achteren op de enkel van André Ramalho, kon de verdediger van Ajax vroegtijdig gaan douchen. Scheidsrechter Björn Kuipers, die zijn laatste wedstrijd floot, twijfelde geen moment en gaf Tagliafico rood.

Genadeklap

Na de pauze probeerde Ajax toch de aanval te zoeken. PSV bleef relatief gemakkelijk op de been en loerde op de counter om met een derde goal de genadeslag uit te delen. Dat gebeurde na een minuut of 75. Yorbe Vertessen -na rust ingevallen voor Eran Zahavi- zette een goede actie in, waarna de Belg met een korte één-twee via Gakpo de bal weer terugkreeg in de zestien van Ajax. Vertessen dacht niet na en haalde uit in de korte hoek: 0-3. Even later deed ook Mario Götze nog een duit in het zakje. De Duitser krulde de bal in de verre hoek en liet Pasveer zo kansloos voor de vierde keer van de avond.

PSV-doelman Drommel moest nog eenmaal reddend optreden en deed dat met verve. Daarmee houdt de nieuwe goalie van PSV voor het tweede duel op rij z'n doel schoon. Dat zal zowel voor hem, als voor de verdediging van PSV, toch als extra pluspunt worden gezien.

Door de 0-4 overwinning in Amsterdam verovert Schmidt zijn eerste prijs als coach van PSV. Voor de Eindhovenaren betekent het de eerste prijs in meer dan drie jaar, na de gewonnen landstitel in 2018.

