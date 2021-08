Twee auto's crashen op A58 bij Molenschot, een bestuurder gaat ervandoor

Twee auto's zijn zaterdagnacht gecrasht op de A58 bij Molenschot. Een auto sloeg over de kop en kwam ondersteboven in een sloot terecht.

Voordat deze auto in de sloot belandde, schoot deze door een hekwerk in de berm. De andere auto reed enkele meters verderop ook door een hekwerk en spinde volgens een getuige 180 graden.

Taxi Hulpdiensten rukten massaal uit. De bestuur van de gespinde auto is door ambulancepersoneel onderzocht maar bleek niet gewond. Zijn auto is getakeld en voor de bestuurder werd een taxi gebeld.

De bestuurder van de auto in de sloot vluchtte na het ongeluk. De auto werd achtergelaten. "Brandweer en politie hebben nog in de omgeving gezocht naar de bestuurder, maar niemand meer gevonden", laat een getuige weten. Hoe de crash op de A58 kon gebeuren, wordt onderzocht. Ook deze auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.