Van Schuppen helpt NAC in slotfase aan een punt

NAC-spelers vieren de openingstreffer van Seuntjens (foto: OrangePictures). vergroot

Lang leek NAC op weg naar een valse start in de competitie in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo maar uitgerekend Bredanaar Boris van Schuppen wist NAC in de slotfase naar een punt te schieten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Bij NAC waren er vooraf veel vraagtekens over hoe de ploeg voor de dag zou komen. Voorlopig hebben de Bredanaars nog een dunne selectie en stelde de club met Edwin de Graaf een onervaren trainer aan.

Het begin van de wedstrijd was goed van de uitploeg. Met inzet en met vlagen goed voetbal zocht NAC in de openingsfase veelvuldig de aanval. De ploeg kwam in Venlo na tien minuten verdiend op voorsprong via Ralf Seuntjens. De spits had tien minuten daarvoor nog afscheid genomen van het Venlose publiek.

Contrast

De 0-1 was in veel opzichten een contrast met vorig seizoen. Naast de aanvallendere spelopvatting stonden ook twee jeugdspelers aan de basis van de openingstreffer. Via de linkerkant was er een mooie combinatie tussen Pjotr Kestens en Jethro Mashart. Laatstgenoemde nam uiteindelijk de assist voor zijn rekening.

Maar een jong elftal zorgt indirect ook voor meer wisselvalligheid. Dat was in de eerste helft terug te zien. Na 20 minuten nam VVV meer het heft in handen. Grote kansen kregen de Limburgers niet maar via een prachtige vrije trap kwam de ploeg die vorig jaar nog eredivisie speelde langszij.

Toch kon menig NAC-supporter tevreden zijn over het vertoonde spelbeeld in de eerste helft. Niet achterover leunen maar waar mogelijk ten aanval trekken.

Domper

Waar in de eerste helft bij NAC Moreno Rutten het veld vroegtijdig moest verlaten kwam er na een uur spelen een nieuwe domper bovenop. De plaatsvervangende rechtsback, Colin Rösler, verwerkte een Venlose voorzet met niemand in zijn buurt tot een eigen doelpunt en zorgde hiermee voor een 2-1 achterstand.

Een onnodige tegentreffer die op dat moment ook niet in de lucht hing. Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd en kansen waren er in de tweede helft nog niet geweest.

Na de tegentreffer ging NAC meer drukken en bracht het frisse aanvallers binnen de lijnen. Ondanks druk op de helft van VVV, werd de thuisploeg het meest gevaarlijk. In de counter lieten de Limburgers een uitgelezen mogelijkheid op 3-1 liggen.

Bredase jongen

NAC leek de competitie te gaan beginnen met een nederlaag maar vlak voor tijd was het invaller Boris van Schuppen die NAC toch nog een punt bezorgde. De Bredase jongen kreeg een afgeslagen bal en schoot de bal onberispelijk langs de doelman.

Hierdoor pakt NAC een verdienstelijk punt op bezoek bij een directe concurrent in de strijd om promotie. Wil NAC daadwerkelijk mee gaan doen om promotie zal het de komende weken nog wel gerichte versterkingen moeten presenteren. Volgende week wacht de eerste thuiswedstrijd. Telstar komt dan op bezoek in het Rat Verlegh Stadion.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.