Loods vol landbouwvoertuigen in vlammen op

In een schuur bij een agrarisch bedrijf aan de Provincialeweg Zuid in Almkerk heeft zondagmiddag brand gewoed. De brand ontstond rond vier uur en vanwege de grote rookontwikkeling werd het incident opgeschaald naar grote brand. De rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien, maar er kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij.

Het gaat om een schuur van ongeveer 20 bij 50 meter die helemaal verloren ging. In de loods zouden onder andere landbouwvoertuigen staan. De forse rookontwikkeling werd volgens de Veiligheidsregio veroorzaakt door olie in de machines die in brand stonden. "Dat zorgt voor dikke, zwarte rook." Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Rond zes uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen gaat nog enkele uren duren.

