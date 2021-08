Veel rook na schuurbrand op agrarisch bedrijf in Almkerk

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. Foto: Lars Jansen. Volgende Vorige vergroot 1/5 Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.

In een schuur bij een agrarisch bedrijf aan de Provincialeweg Zuid in Almkerk is zondagmiddag brand uitgebroken. Dat gebeurde rond vier uur. Vanwege de grote rookontwikkeling is het incident opgeschaald naar grote brand. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Het gaat om een schuur van ongeveer 20 bij 50 meter. In de loods zouden onder andere landbouwvoertuigen staan. Ook zijn er steeds ontploffingen te horen van de gasflessen die vermoedelijk nog binnen staan. De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens de Veiligheidsregio vielen er geen gewonden.

De rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. De Veiligheidsregio adviseert om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

