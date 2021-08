Automobilist vlucht na aanrijding in Helmond, fles lachgas in auto ontdekt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Een automobilist is gevlucht nadat die zondagavond betrokken was bij een botsing met een andere auto in de Burgemeester Van Houtlaan in Helmond. In de auto van de gevluchte bestuurder werd een fles lachgas ontdekt.

De aanrijding vond rond kwart over elf plaats.

Ambulance

De politie hoopt de gevluchte bestuurder via het kenteken van de auto alsnog te achterhalen.

In de andere auto die bij de aanrijding betrokken was, zaten twee mensen. Een van hen is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De ander is op de plaats van het ongeluk door ambulancepersoneel onderzocht.

Takelen

De twee auto's zijn door een bergingsbedrijf getakeld.

In een van de auto's die betrokken was bij de botsing in Helmond werd een fles lachgas ontdekt (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Een van de auto's die bij de botsing in de Burgemeester Van Houtlaan in Helmond betrokken was (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.