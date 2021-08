Mishandeling Renesse: jongeren uit Kaatsheuvel en Zevenbergen opgepakt

Vijf jongeren uit onder meer Kaatsheuvel en Zevenbergen zijn maandag aangehouden in de Zeeuwse badplaats Renesse na een vechtpartij. Kort na middernacht werd een 17-jarige jongen uit Dordrecht zomaar geslagen door een groep jongeren. Na een ruzie gingen vijf jongeren er in een auto vandoor.

Het slachtoffer is onderzocht door een arts en heeft aangifte gedaan. Het is al zeker een week onrustig in Zeeland door tal van geweldsincidenten, in onder meer Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke. Daarbij zijn jonge mannen geslagen en mishandeld, vaak vanuit het niets.