Stadhuis van Zundert beklad met nog onbekend goedje, daders worden gezocht

Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag het stadhuis van Zundert beklad. Het lijkt erop dat ze een bijtend goedje tegen de voorkant van het gebouw hebben gegooid.

Wat het spul precies is, wordt nog onderzocht. Ook is nog niet bekend wie er achter het bekladden zit. Naar verwachting zal de gemeente later deze week de muren weer schoonmaken.

Roze verf

Opvallend genoeg was het stadhuis al eerder het doelwit van dit soort vandalisme. In 2015 schilderde een man het gebouw roze. Ook liet hij een brief aan de gevel achter, maar wat daarin stond, is nooit bekend gemaakt. De boze man zou destijds in clinch hebben gelegen met verschillende overheidsinstanties.