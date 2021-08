Tilburg plaatst tenten voor Roma en Sinti, familie ligt in het ziekenhuis

De gemeente Tilburg heeft dit weekend op evenemententerrein Het Laar vier grote tenten geplaatst waar Roma en Sinti overdag kunnen verblijven. Het gaat om een noodoplossing. Na een ongeluk kwamen familieleden uit heel Europa naar de stad. Ze bivakkeerden op het parkeerterrein van het Elisabeth Ziekenhuis (ETZ), waardoor er bijna geen plek meer was voor gewone bezoekers.

In het ziekenhuis liggen twee familieleden, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het ongeval heeft familieleden uit heel Europa op de been gebracht. Dat waren er eerst 60 maar al snel meer. Ze konden niet op het parkeerterrein blijven bivakkeren, dus in overleg met de burgemeester, het ziekenhuis en de politie is naar een werkbare oplossing gezocht, waarbij de mensen ook beschermd worden tegen de regen."