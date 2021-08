Tilburg vangt rouwende Roma en Sinti op na dodelijk ongeval

De tenten zijn neergezet door de gemeente en worden later deze week weer afgebroken (foto: Omroep Brabant). vergroot

De gemeente Tilburg heeft dit weekend op evenemententerrein Het Laar vier grote tenten geplaatst, waarin Roma en Sinti overdag kunnen verblijven. Het gaat om een noodoplossing omdat rouwende familieleden uit heel Europa bij elkaar zijn gekomen na een hevig ongeluk met een buggy in Raamsdonksveer.

In het ziekenhuis lagen twee familieleden, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het ongeval heeft familieleden uit heel Europa op de been gebracht. Dat waren er eerst zestig maar al snel meer. Ze konden niet op het parkeerterrein blijven bivakkeren, dus in overleg met de burgemeester, het ziekenhuis en de politie is naar een werkbare oplossing gezocht, waarbij de mensen ook beschermd worden tegen de regen."

Twee broers uit Eindhoven waren afgelopen vrijdag betrokken bij een zwaar ongeluk met een crossbuggy in Raamsdonksveer. De 20-jarige broer overleed later in het ziekenhuis.

Noodsituatie

Er is geen vergunning voor de tenten verleend. "Het gaat ook om een noodsituatie. We hebben in praktische zin, vanuit de menselijke behoefte willen helpen zodat de familie samen kan blijven en elkaar kan steunen."

