'Supersub' Pröpper mogelijk in PSV-basis in Denemarken: 'Ben er klaar voor'

De kans is groot dat PSV-middenvelder Davy Pröpper dinsdagavond aan de aftrap staat van het tweede duel met FC Midtjylland in de Champions League-kwalificatie. De 29-jarige Pröpper schoof voor het persmoment aan naast trainer Roger Schmidt, wat er heel vaak op duidt dat de betreffende speler een dag later in de basis staat.

Die ‘gouden regel’ werd ook Pröpper voorgelegd. “Maar ik weet nog niet of ik morgen zal starten. Dat is ook niet aan mij, dus ik kan er weinig over zeggen”, aldus Pröpper, die verder wel duidelijk wil maken dat hij volledig fit is. “Ik voel me goed sinds ik terug ben in Nederland. Ik werk hard op de trainingen en het gaat lekker tijdens de invalbeurten. Meer kan ik voor nu niet doen.”

Nog geen 48 uur na het winnen van de Johan Cruijff Schaal in Amsterdam is PSV alweer neergestreken in het Deense Herning voor het tweede duel met FC Midtjylland. “Ik weet dus nog niet wat de opstelling gaat zijn voor morgen”, zegt Schmidt. De Duitse oefenmeester geeft aan dat de spelers nog moe kunnen zijn van het treffen met Ajax. “En dat is niet erg, want we spelen morgen pas. Ik ga vanavond nog met wat spelers praten en dan gaan we goed nadenken over de opstelling.”

Schmidt kon en wilde ook nog niet aangeven of Pröpper al wel zeker is van een basisplaats. “Dat gaan we zien. Davy heeft tot nu toe nog niet in de basis gestaan. Maar hij is al wel een sleutelspeler. Tijdens zijn invalbeurten liet hij direct zijn kwaliteit, mentaliteit en leiderschap zien. Als hij begint morgen, dan is dat verdiend.”

Volgens Schmidt is PSV aangekomen in de zogeheten ‘Engelse weken’, waarin er per week drie duels op de proppen staan tot de kerst. “Dat is wel een andere situatie dan de laatste weken. Voor het tweeluik met Galatasaray hadden we bijvoorbeeld een week geen wedstrijden. Dat zorgt voor een andere aanpak", waarin Schmidt wellicht doelt op meer roulatie, waardoor de kans voor spelers als bijvoorbeeld Pröpper, Deze, Obispo en Vertessen groter wordt om eens vanaf het begin te spelen.

Goede sfeer?

De overtuigende overwinning op Ajax heeft PSV een boost gegeven. Pröpper: “We zijn al heel de voorbereiding druk bezig om een team te vormen. Wedstrijden winnen helpt heel erg, en een prijs winnen is al helemaal geweldig natuurlijk. Het geeft veel vertrouwen voor de rest van het seizoen, ook over hoe we spelen.”

De klus moet morgen nog wel ‘even’ geklaard worden in Denemarken. PSV verdedigt zoals bekend een comfortabele 3-0 voorsprong. De valkuil voor morgen kan zijn dat PSV al denkt dat ze er zijn. “Dat zou een valkuil kunnen zijn, maar we zijn gefocust op de wedstrijd met Midtjylland. Het staat gewoon weer 0-0. Vorige week merkten we dat ze fysiek sterk zijn en gevaarlijk werden bij corners en ingooien. Daar hebben ze verschillende variaties voor, dus daar moeten we voor oppassen.”

