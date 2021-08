Bommenwerper 'vliegt' door Oorlogsmuseum Overloon

De Lancaster zoals die via de app vliegend is te zien in het Oorlogsmuseum in Overloon. vergroot

Een Lancaster, een zware bommenwerper, kun je vanaf deze week door het Oorlogsmuseum in Overloon zien vliegen. Tenminste wanneer je als bezoeker van het museum de speciale 'Lancaster NN7775 Overloon'-app downloadt. Via je smartphone kun je dan het gigantische toestel van 21 bij 31 meter in 'volle vlucht' bekijken.

Een bijzondere augmentedreality-beleving, zo stelt het museum. De app is een aanvulling op in stukken tentoongestelde Britse Lancaster die sinds 10 juli in het museum te zien is. Het gaat dan in totaal om meer dan tweeduizend grotere en kleinere wrakstukken van de bommenwerper die in België zijn opgegraven. Wrakstukken die het museum in permanente bruikleen heeft gekregen.

Een team van vrijwilligers puzzelde eind juni op de vele wrakstukken en legde de stukken op hun plek. Voor de app is een voorstelling gemaakt van het toestel eruit heeft.

De tentoongestelde Lancaster stortte op 5 maart 1945 neer in de Belgische plaats Glabbeek. Het toestel was onderweg naar Engeland vanuit de Duitse stad Gelsenkirchen, waar een raffinaderij was gebombardeerd. Op de terugweg werd het toestel geraakt door Duits afweergeschut.

Alle zeven inzittenden kwamen om het leven toen het vliegtuig zich rechtop in de grond boorde. In het Oorlogsmuseum wordt uitgebreid stilgestaan bij de omgekomen bemanning.

