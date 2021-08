E-stepper in Berghem moet dure step afstaan aan politie

Een elektrische step is in Berghem inbeslaggenomen door de politie. De bestuurder werd eerder op de dag al beboet omdat hij zonder kentekenplaat reed.

Omdat de snelheid van de e-step een stuk hoger ligt dan een normale step moet het voertuig door de RDW goedgekeurd zijn en voorzien zijn van een kenteken. Dat was in dit geval niet gebeurd.

Eerste keer

Even later kwam de politie de bestuurder op de step in de Waterstraat wederom tegen. Daar werd de step meegenomen door de politie. Het is volgens de wijkagenten de eerste keer dat een elektrische step in Berghem inbeslaggenomen is.