E-stepper moet zijn dure elektrische step aan de politie geven

De politie heeft in Berghem een elektrische step in beslag genomen . De bestuurder werd eerder op de dag al beboet omdat hij zonder kentekenplaat reed.

Eerste keer

Even later kwam de politie de bestuurder op de step in de Waterstraat opnieuw tegen. Daar werd de step meegenomen door de politie. Het is volgens de wijkagenten de eerste keer dat een elektrische step in Berghem inbeslaggenomen is.