Agent laat de stad ontwaken met gevoelige pianomuziek: 'Ook dit is politie'

Een druilerige en rustige dinsdagochtend in Breda kan wel wat bijpassende muziek gebruiken. Dat moet de vroege diender gedacht hebben toen hij rond halfzes door het NS-station in Breda liep.

Nog geen meldingen over ongelukken, verdachte situaties of bakkeleiende buren. Onder de rook van de Grote Kerk is alles en iedereen nog in een diepe rust.