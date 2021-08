Wachten op privacy instellingen... (Foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk). (Foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk). (Foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk). Volgende Vorige vergroot 1/4 Feest op de savannes van de Beekse Bergen: zebraveulen Casper geboren

Feest op de savannes van Beekse Bergen in Hilvarenbeek want er is een Grantzebra geboren. Deze maand beviel moeder Adana van zoon Casper. Moeder en zoon maken het goed, laat het safaripark in Hilvarenbeek weten.

Het aantal Grantzebra's in het wild neemt af. Dit komt onder meer door stropers in hun leefgebied, de steppen en savannes in het oosten van Afrika. “Daarnaast vinden er soms ook burgeroorlogen plaats. Desondanks wordt deze soort gelukkig nog niet met uitsterven bedreigd", zegt hoofd dierverzorging Rolf Veenhuizen.

De Grantzebra is te herkennen aan de strepen op de buik. Het is de enige zebrasoort die dit heeft.

Hieronder alvast een sneak preview (beelden: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk)

