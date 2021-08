Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gertrude dacht dat haar huis gerenoveerd zou worden, maar 't wordt gesloopt

Gertrude Vissers woont al 21 jaar met veel plezier aan de Elisabethstraat in Uden. Ze ging er altijd van uit dat haar huurhuis zou worden gerenoveerd. Ze wist dan ook niet waar ze het zoeken moest toen eind maart de brief van woningcorporatie Area op de mat viel. "We hebben slecht nieuws voor u", was de eerste zin. "Slecht nieuws? Ik ben nog steeds helemaal van slag", zegt Gertrude want haar huis wordt gesloopt.

Ondanks al haar inspanningen is het nog niet gelukt om de woningcorporatie op andere gedachten te brengen. Haar huis gaat na 2023 plat, net als nog 75 andere huurwoningen in Uden en Volkel.

Gertrude woont om de hoek bij de bekende wijk 'Wit Korea'. Een aantal mooie kleine witte vrijstaande huurwoningen. Die gaan plat, met de woning van Gertrude erbij. Het geeft de corporatie ruimte om meer woningen terug te bouwen.

Dat ze haar huis uit moet is al pijnlijk genoeg, maar de manier waarop dat haar duidelijk is gemaakt doet nog het meeste pijn. "Ze hebben mij eerder altijd verteld dat mijn huis ergens tussen 2017 en 2021 zou worden gerenoveerd. Nu kwam er dus ineens een brief met de mededeling dat het wordt gesloopt. Dat hoeft helemaal niet. Renoveren kan prima."

"De meeste mensen wonen al meer dan dertig jaar in hun huis."

Gertrude is niet de enige die zo'n brief heeft ontvangen. In totaal worden er 76 woningen gesloopt:

22 huizen in Hoevense Veld in Uden,

26 woningen in Uden-West,

28 woningen in de Aert Willemstraat in Volkel.

George van Ravenzwaaij heeft al 40 jaar een koophuis in de Aert Willemstraat en ziet hoeveel pijn, stress en onzekerheid de naderende sloop veroorzaakt bij de mensen in zijn straat.

vergroot

"De meeste mensen wonen al meer dan dertig jaar in hun huis. Ze zijn klein, maar goed geïsoleerd vanwege de vliegbasis. Overal dubbel glas bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn de huizen niet modern, maar met kleine aanpassingen kunnen deze huizen zo naar een energielabel B."

Volgens Van Ravenzwaaij heeft Area gewoon een sommetje gemaakt. Wat kost renoveren en nog 20 jaar laten staan en wat kost slopen en nieuw bouwen. "Daar komt uit dat het goedkoper is om te slopen, maar daarmee wordt wel voorbijgegaan aan het gevoel van de bewoners."

"Er zijn nu eenmaal te weinig huizen."

Ton Segers van de SP in Uden denkt dat het Area vooral om de grond gaat. "Dat de woningen niet te renoveren zouden zijn is inmiddels achterhaald. De relatief grote tuinen zorgen ervoor dat Area er graag nieuw en dus méér wil bouwen." Het steekt dat de gemeente daar geen stokje voor steekt. "De meeste raadsleden zien dit als een zaak tussen bewoners en woonbedrijf, maar volkshuisvesting is toch echt een taak van de gemeente."

Sandra van Gerwen van Area bevestigt dat er na de sloop in Volkel en in Hoevense Veld in Uden meer huizen voor terug kunnen komen. "Er zijn nu eenmaal te weinig huizen." Door nieuw te bouwen zijn de woningen een stuk duurzamer en kan worden gekeken naar verschillende doelgroepen die nog wachten op een huis.

vergroot

Ze snapt dat het voor de huidige bewoners pijnlijk is dat ze hun huis uit moeten, maar benadrukt dat er absoluut geen haast is. "Zolang er mensen wonen gaan wij niet slopen. We hebben de tijd. Eerst willen we met de wijkbewoners een plan maken voor de nieuwbouw. Pas als die plannen klaar zijn en de bewoners een eventueel tijdelijke huurwoning hebben gevonden gaan we slopen."

"Deze mensen hebben geen huurhuis, ze hebben een thuis."

De huidige bewoners hebbne het recht om terug te keren in hun wijk. Wie daar geen behoefte aan heeft, krijgt voorrang bij de keus van een nieuwe huurwoning. Ook krijgen vertrekkende bewoners een verhuisvergoeding van Area.

Mooie woorden, vindt SP'er Ton Segers, waar de bewoners letterlijk weinig voor kopen. "Deze mensen hebben geen huurhuis, ze hebben een thuis. Dat vervang je niet zomaar door een andere stapel stenen en een voordeur." Hij vindt de terugkeergarantie een wassen neus. "Het duurt nog jaren voordat de huizen er staan. Ondertussen moet je ergens anders een thuis proberen op te bouwen."

vergroot

Gertrude ziet er ook weinig in. Haar tuin die ze met veel liefde onderhouden heeft, raakt ze kwijt. "Het is mijn trots en mijn bijna heilige plekje. Dit huis kwijtraken en dan in deze straat terugkomen voor een appartement van 50 vierkante meter, zonder tuin én met een veel hogere huur? Wat dacht je zelf?"

"Ik ben een mens en daar moet oog voor zijn."

Ze hoopt dat de politiek zich toch hard wil maken voor renovatie. "Weet je wat ik misschien nog wel het ergste vind? Dat iedereen zegt: 'Doe geen moeite, je verliest het toch van die grote corporatie.' Het is alsof wij er gewoon niet toe doen. Ik ga door tot het bittere einde. Volgens Area is de emotionele schade ingecalculeerd. Nou, ik ben een mens en daar moet oog voor zijn."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.