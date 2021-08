Bouwmagnaat en supporters doen samen miljoenenbod op NAC

Het Rat Verlegh Stadion van NAC in Breda. vergroot

De Bredase bouwondernemer Karel Vrolijk en de supporters coöperatie Ons NAC slaan de handen ineen en gaan samen een miljoenenbod uitbrengen op de aandelen van voetbalclub NAC. Door de krachten te bundelen willen met een goed plan en een stevige financiële injectie van NAC een stabiele club maken in de eredivisie. Als het bod wordt geaccepteerd zijn beide partijen voor vijftig procent eigenaar van NAC.

Privé-investeerder Vrolijk en de coöperatie Ons NAC gaan samenwerken om er voor de club NAC meer uit te slepen. Het is dan ook niet de bedoeling dat alle miljoenen in de zakken verdwijnen van de huidige aandeelhouders. Een deel van het geld is volgens de kopers namelijk een investering in de Bredase voetbalclub. In spelers, de jeugd en de organisatie. NAC moet daarna met een goed, weloverwogen plan weer teruggebracht worden naar de eredivisie.

Ons NAC verwacht tien miljoen euro bijeen te brengen. Vijf miljoen van Vrolijk en de rest via de inleg van coöperatieleden.

"Het is nog niet duidelijk wat de waarde gaat zijn van de aandelen en welk deel dus voor de aandelenaankoop vrijgemaakt moet worden", zegt Arjen van Nuland van Ons NAC. "Dat moet nog bepaald worden naar aanleiding van de cijfers en daarna bepalen wij ons bod. Maar de huidige eigenaren hebben al gezegd dat het niet gaat om de hoogste bieder, maar om het beste plan. We zijn ervan overtuigd dat we het beste plan voor NAC hebben. Er moet er natuurlijk wel een reëel bod komen."

"De huidige aandeelhouders moeten de Bredase club aan een regionale partij gunnen."

Het is dan ook nog onduidelijk hoeveel van de tien miljoen er overblijft voor de versterking van NAC. Zoveel mogelijk is het uitgangspunt voor Vrolijk en Ons NAC. Zij hopen dan ook dat de huidige aandeelhouders kleur bekennen door NAC te gunnen aan een regionale partij die wordt gesteund door supporters en sponsors.

Die kans is vrij groot. Na de zoveelste soap bij NAC besloten de drie grootaandeelhouders Wim van Aalst, Paul Burema en Rob van Weelde op 20 juni hun meerderheidsbelang in de Bredase club te verkopen, maar de sympathie lijkt niet verdwenen. Dat geldt zeker ook voor de achttien overige aandeelhouders die ook besloten alles van de hand te doen. Hoewel er meer kapers op de kust zijn, lijken Vrolijk en Ons NAC door de samenwerking daarom ineens de grootste kanshebbers te zijn om eigenaar te worden van NAC.

Een verkoop moet, zoals bij elke deal over het eigenaarschap, dan nog wel langs de stichting NOAD. In deze stichting, bemand door supporters, bevindt zich het gouden prioriteitsaandeel. Hiermee worden bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de kleuren van het NAC-shirt, gewaarborgd. Juist omdat bij een mogelijk deal vijftig procent van de aandelen via Ons NAC in handen komt van supporters zal de stichting NOAD wel oren hebben naar deze oplossing. Een regionale eigenaar zal hen blijer maken dan een commerciële partij uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het Midden-Oosten.

"Een supporter krijgt bijvoorbeeld een stem en een sponsor twee of drie stemmen."

Hoewel ondernemer Karel Vrolijk ook een fanatieke NAC-fan is, vertegenwoordigt de coöperatie Ons NAC echt de achterban van de Bredase club. Supporters en sponsors kunnen straks allemaal lid worden van de coöperatie volgens een pakket dat bij hen past en zich voor een deel eigenaar van NAC noemen. Daarbij verschillen de investeringsbedragen sterk. De bedragen zijn nog niet bekend. .

