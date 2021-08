Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gouden olympiërs worden Ridder, maar Lidewij Welten wordt Officier

Alle Nederlandse goudenmedaillewinnaars zijn tijdens de huldiging van het olympische team in Den Haag geridderd. Hockeyster Lidewij Welten werd in 2012 al benoemd tot Ridder, ze is nu bevorderd tot Officier.

Brabantse gouden winnaars, en dus Ridders, zijn Harrie Lavreysen en het hockeyteam met Brabanders Malou Phenincx, Frédérique Matla, Marloes Keetels, Pien Sanders, Margot van Geffen, Laura Nunnink, Josine Koning en Sanne Koolen.

'Zeg nooit nooit'

Lidewij Welten (31) werd al Ridder na het olympische goud met de hockeyploeg tijdens de Spelen in Londen in 2012. Nu is ze dus bevorderd.

Ze is nog niet van plan om te stoppen met hockeyen. "Ik weet het niet, maar ik denk niet dat ik er in Parijs bij ben. Maar zeg nooit nooit. Ik ben nog niet van plan nu te stoppen, maar wanneer wel weet ik nog niet", zei Welten.

De omstandigheden zijn aantrekkelijker, aangezien de Spelen niet vier maar 'slechts' drie jaar op zich laten wachten. Ook is er volgend jaar al een WK, dat in Amstelveen en in Spanje wordt gespeeld.

