Voor Joris van Gool waren de Spelen na 10 seconden klaar: 'Straks Parijs'

Voor Joris van Gool duurden de Olympische Spelen maar tien seconden. De estafetteloper uit Rijen begon goed maar zag het later in de race fout gaan bij een wissel van zijn teamgenoten. Ondanks de teleurstelling zorgt deze ervaring voor meer motivatie en kijkt hij vooruit naar de Olympische Spelen in Parijs.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Ongeloof was het gevoel dat overheerste bij Van Gool toen hij de foute wissel tussen Chris Garia en Churandy Martina zag. “Er zit zoveel trainingstijd en energie in die wissels. Er zou eigenlijk geen reden moeten zijn dat het fout gaat. Je vraagt je meteen af hoe zoiets kan gebeuren.”

Uiteindelijk kwam het besef bij de estafetteloper dat het voorkomen had kunnen worden. “Dan verandert de teleurstelling in boosheid. Niet op iemand maar vooral op de situatie. Uiteindelijk is het team zo sterk als de zwakste schakel.”

Na afloop van de race stonden de vier estafettelopers heel rustig voor de camera hun verhaal te doen. Onder aanvoering van Churandy Martina bleven ze positief. Van Gool stal de show door op camera de inmiddels 37-jarige sprinter een applaus te geven.

"Ik heb het meeste geleerd van Churandy, ongelooflijk knap."

“Het is heel bijzonder om onderdeel te zijn van het afscheid van Churandy”, blikt de Rijenaar terug. “Hij probeert altijd iets positiefs te zoeken, daar heb ik veel waardering voor. Dat is ook de reden dat wij ondanks onze teleurstelling rustig voor de camera konden staan."

Voor Van Gool is de op Curaçao geboren atleet een voorbeeld. “Als ik iemand op Papendal moet aanwijzen van wie ik het meeste geleerd heb is dat Churandy. Je moet goed weten wat je lichaam kan en op de juiste momenten in topvorm zijn. Het feit dat hij met zijn 37 jaar mee kan doen aan de Spelen is ongelooflijk knap.”

Deze lessen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dan Van Gool de juist vorm had tijdens de race. “Voor mij waren het de beste 10 seconden, beter was ik dit jaar nog niet geweest.”

Vanwege de coronapandemie was de beleving omtrent de Olympische Spelen heel anders volgens Van Gool. “In mijn hoofd had ik wel op een andere opzet en sfeer gehoopt, hopelijk kan ik dat over drie jaar in Parijs ervaren.”

"Ik ga vooral uit eten, daar kijk ik het meeste naar uit."

In de Franse hoofdstad wil de sprinter niet afhankelijk zijn van zijn teamgenoten en ook individueel meedoen aan de 100 meter sprint. “Na deze Spelen ben ik nog meer gemotiveerd. Ik wil mijn succes niet laten afhangen van anderen. Natuurlijk zullen we met de 4x100 meter ook weer mee willen doen, maar daar moet niet alles van afhangen.”

Voordat de volgende Olympiade op de planning staat wacht nog een lang traject. Van Gool loopt nog twee wedstrijden in augustus waarna hij een maand vakantie heeft. “Ik ga dan alles doen wat ik in de afgelopen periode niet mogelijk was. Ik ga vooral veel uit eten, daar kijk ik het meeste naar uit.”

