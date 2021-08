Cybercrime fors hoger in West-Brabant en Zeeland

Foto: politie.nl. vergroot

Het schadebedrag door cybercrime in West-Brabant en Zeeland was in juli opvallend veel hoger dan in juni. Dat meldt de politie. Ze denkt dat dit mogelijk met de vakantieperiode te maken heeft.

Maandelijks bekijkt de eenheid Zeeland-West-Brabant alle aangiften en meldingen op het gebied van cybercrime. In juni werden 272 aangiftes gedaan en 52 meldingen in het systeem. Bij het totale aantal registraties van 324 hoort een totaal schadebedrag van ruim 700.000 euro.

In juli 2021 zijn er in totaal 344 registraties (304 aangiften en 40 meldingen) met een totaal schadebedrag van ruim 1.667.000 euro.

Volgens een politiewoordvoerder zou het te maken kunnen hebben met de zomerperiode en -vakantie. "Dat mensen toch aan andere dingen denken en sneller geneigd zijn om toch even snel op een link te klikken en minder alert zijn."

