Guus Meeuwis verrast Harrie Lavreysen tijdens huldiging met 'Brabant'

Op een huldiging mag Guus Meeuwis natuurlijk niet ontbreken. En hij had het beloofd: "Als Harrie wint, dan zing ik Brabant voor hem."

En Harrie is Harrie Lavreysen, de baanwielrenner die tijdens de Olympische Spelen in Tokio tweemaal goud en één keer brons won. Lavreysen bleek het lied wel te kunnen waarderen en zwaaide en zong hartstochtelijk mee.

Eerder op de dag waren alle Olympiërs al gehuldigd door het kabinet en door de koning en de koningin. Bij die gelegenheid werd Lavreysen al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. "We zijn als winnaars van een gouden medaille prinsen geworden", vergiste Lavreysen zich. "Oh nee, ridders, haha."