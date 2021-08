Schmidt na bereiken play-offs: ‘Nu kunnen we het in eigen huis afmaken’

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV kan zich gaan opmaken voor een tweeluik met Benfica nadat de Eindhovenaren FC Midtjylland eenvoudig opzij wisten te zetten. PSV-trainer Roger Schmidt kijkt uit naar de laatste voorronde van de Champions League: “Hier werken we al heel de voorbereiding naar toe.”

Job Willemse Geschreven door

De oefenmeester van PSV noemde de tweede wedstrijd met FC Midtjylland ‘geen voetbalfestival’, en dat was een understatement. PSV kon rustig aan doen door de comfortabele 3-0 voorsprong, en de Denen bleken niet bij machte om PSV écht pijn te doen. “Ik ben blij dat we de wedstrijd alsnog gewonnen hebben”, zei Schmidt onder meer. “We hebben nu alle vier de kwalificatiewedstrijden gewonnen. Ook al waren ze niet al te moeilijk, dat is toch gewoon een goede prestatie.”

PSV oogde niet al te fris aan de bal in Denemarken. Schmidt had daar wel een verklaring voor. “We hebben zaterdag een zware wedstrijd gespeeld en nu een paar dagen later alweer een uitwedstrijd. En daarbij zitten we nog altijd in de voorbereiding en niet midden in het seizoen, dat telt zeker mee.”

"Ik denk dat ik vandaag ook een goede indruk heb achtergelaten."

Jordan Teze maakten voor het eerst dit seizoen de 90 minuten vol. De jonge rechtsback zat er aan het einde van de wedstrijd aardig doorheen. “Het was zwaar inderdaad”, zegt Teze. “Maar juist dan moet je doorgaan, daar word je alleen maar beter van.”

Teze gaf aan dat zijn plek op de reservebank van PSV de afgelopen weken wel even een teleurstelling was. “Ik heb wel even de knop om moeten zetten, ja”, zegt de verdediger die afgelopen seizoen een vaste waarde was bij PSV. Nu moet Deze op de rechtsbackpositie concurreren met Phillipp Mwene. “Maar ik werk elke dag weer hard om weer vast in de basis te komen. Ik denk dat ik vandaag ook een goede indruk heb achtergelaten. Ik zorg er gewoon voor dat ik hard blijf trainen en dat ik mijn kansen pak als ik speel. Meer kun je ook niet doen.”

"We zijn er nog niet, maar we kunnen het nu over twee weken in het Philips Stadion afmaken."

Bij PSV gaat de komende dagen de focus op de eerste competitiewedstrijd met Heracles Almelo, maar daarna wacht de eerste wedstrijd met Benfica. Schmidt en Teze kijken uit naar de laatste voorronde in de Champions League. Uiteindelijk moet het daar gaan gebeuren voor de Eindhovenaren.

“Dat is het grote doel van de gehele voorbereiding geweest”, zegt Schmidt nu. “De Champions League is de beste competitie ter wereld. Het zou mooi zijn voor de jonge spelers om die ervaring op te doen. We zijn er nog niet, maar we kunnen het nu over twee weken in het Philips Stadion afmaken. Daar gaan we alles aan doen.”

Ook Teze benadrukt dat PSV er nog niet is. “Maar we zijn weer wel een stap dichterbij gekomen. Natuurlijk zou het spelen in de Champions League een jongensdroom zijn. Dat lijkt me zo mooi. Ook het volgen van de loting is leuk. We weten dat we van iedereen kunnen winnen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.