Racende automobilist (21) moet rijbewijs inleveren

Een 21-jarige man uit Vlierden moest dinsdagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij aan het racen was over de Doctor De Quayweg in De Mortel. Daar controleerde de politie op snelheid nadat hier maandag een ernstig ongeluk gebeurde.

Een vrouw raakte maandag zwaargewond nadat ze op deze weg met haar auto in botsing kwam met een busje.

Liefst 151 kilometer per uur

In een uur tijd werden dinsdagavond negen automobilisten bekeurd omdat zij ruim twintig kilometer per uur te hard reden over de Doctor De Quayweg. De man uit Vlierden haalde zelfs een snelheid van 151 kilometer per uur.

Op de Doctor De Quayweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

