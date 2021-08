Lokaal dichte mist in zuidoosten van Brabant, KNMI waarschuwt

Het verkeer moet woensdagochtend in het zuidoosten van Brabant rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

"De zon krijgt meer ruimte dan de afgelopen dagen. Het wordt droog en dit weer houdt in elk geval aan tot het weekend. De temperaturen gaan elke dag een klein beetje omhoog. Woensdag komen we uit rond 23 graden, donderdag en vrijdag wordt het 25 of 26 graden op veel plaatsen. Niet bijzonder warm, maar ik denk dat veel mensen hiermee toch blij zullen zijn in vergelijking met de afgelopen tijd."