Gedumpte cavia's zorgen voor drukte bij de opvang: 'Komt door de lockdown'

Het is drukker dan ooit bij caviaopvang Caviaplein in Dongen. Nu de zomer is aangebroken worden hier bijna dagelijks beestjes afgeleverd. Afgelopen maand liefst 72, omdat de baasjes genoeg van de diertjes hebben.

"We hebben er nu in totaal ongeveer honderdvijftig", vertelt medewerkster Anne Raats van het Caviaplein op Radio1. "Een derde is gebracht vanwege tijdgebrek bij de baasjes of omdat ze niet meer geïnteresseerd zijn in de diertjes."

Corona-lockdown

Het lijkt erop dat veel mensen vorig jaar tijdens de corona-lockdown een huisdier aanschaften zonder echt goed na te denken over wat hierbij komt kijken. "Ik denk dat dit wel meegespeeld heeft", vertelt Anne. "Het is heel sneu. Ik merk ook dat onze vrijwilligers er moeite mee hebben dat mensen ze zo gemakkelijk van de hand doen."

De cavia's worden overigens niet voor de deur van de opvang gedumpt. "Nee, mensen komen ze wel altijd keurig brengen. Veelal met het verhaal dat ze de diertjes niet op Marktplaats willen zetten, omdat daar verkeerde mensen op af zouden kunnen komen. Gratis aangeboden cavia's kunnen namelijk eindigen als voedsel voor slangen."

'Het is maar een cavia'

Volgens een van de vrijwilligers van Caviaplein durven mensen niet altijd eerlijk te zeggen waarom ze hun cavia terugbrengen. "Veel mensen zeggen dat ze ineens een allergie voor de diertjes hebben gekregen. Maar er zijn er ook genoeg die toegeven dat ze de cavia minder leuk vinden dan ze dachten. Of omdat de kinderen er niet goed genoeg voor zorgen. Maar ja, daar ben je ouder voor... Huisdieren zijn altijd de verantwoordelijkheid van de volwassenen in huis."

Ze zucht. "Dan denk ik: neem je verantwoordelijkheid. Dit is een levend wezen. Het zijn geen schoenen die je wegdoet, omdat je ze niet leuk genoeg meer vindt. Ik vind het zielig voor de diertjes. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is maar een cavia... Nou, zo voelt het voor mij dus niet. Daarom werk ik ook hier."

Impulsaankopen

"Ik heb ook goed contact met de konijnenopvang en daar zien ze eigenlijk hetzelfde gebeuren", vult Anne aan. "Volgens zijn al deze huisdieren vaak impulsaankopen."

