Auto slaat over de kop, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Een automobilist is woensdagochtend rond halfzeven gewond geraakt bij een ongeluk in de Statenlaan in Drunen. De bestuurder verloor de macht over zijn stuur en sloeg met zijn auto over de kop.

De auto kwam op z'n dak terecht. De bestuurder is door ambulancebroeders nagekeken en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens eens een omstander had de bestuurder vermoedelijk gedronken.

Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto weggesleept.

